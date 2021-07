Warnemünde : Suche nach vermisster Person am Ostseestrand endet glücklich

Seit dem frühen Freitagabend waren die Seenotretter in Warnemünde auf der Suche nach einer männlichen, vermissten Person. Eine Zeugin konnte schließlich Entwarnung geben.

Rostock | Am frühen Freitagabend waren die Seenotretter in Warnemünde auf der Suche nach einem vermissten Mann beim Strandaufgang vor dem Hotel Neptun. Der Notruf habe die Leitstelle der Feuerwehr gegen 17.30 Uhr erreicht. Laut Angaben der Polizei habe der Mann gegen 13 Uhr seine Bekleidung am Strandaufgang 10 abgelegt und sei zum Baden in die Ostsee gegangen. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.