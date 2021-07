Marinestützpunkt Rostock : Tender „Elbe“ und Minenjadgboot „Homburg“ steuern Hohe Düne an

Bis Montag machen die Schiffe in Rostock fest, bevor sie zu ihrem mehrere Monate dauernden Nato-Einsatz aufbrechen.

Hohe Düne | Bevor sich die Besatzungen des Tenders „Elbe“ und des Minenjagdboots „Homburg“ für mehrere Monate dem Ständigen Minenabwehrverband der NATO, der Standing NATO Mine Countermeasures Group 1 (SNMCMG 1), anschließen, steuern sie vorher noch einmal Rostock an. Wie die Marine am Donnerstag mitteilte, werden die beiden Schiffe mit Heimathafen Kiel am Freitag...

