Sportangebote im Ostseebad : Thalasso-Aktiv-Tage feiern Premiere in Warnemünde

Am 25. und 26. August werden im Kurhausgarten des Ostseebad verschiedene sportliche Aktiviäten vorgestellt. Diese können auch kostenlos ausprobiert werden.

Warnemünde | Auspowern beim Zumba, durchatmen bei der Atemgymnastik oder während der Meditation entspannen – Gesundheits- und Bewegungsbegeisterte haben dazu am 25. und 26. August im Warnemünder Kurhausgarten die Gelegenheit. Am Mittwoch und Donnerstag finden die 1. Thalasso-Aktiv-Tage statt, an denen jeweils zwischen 10 und 20 Uhr eine Vielzahl an Sport- und Ents...

