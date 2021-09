Warnemünde : Über diese Themen diskutiert der Ortsbeirat am Dienstag

Die Vertreter des Ostseebades diskutieren unter anderem über den Standort für eine neue Schwimm- und Eishalle und die Erweiterung des Technologiezentrums Warnemünde.

Warnemünde | Wo soll die neue Schwimm- und Eishalle in Rostock gebaut werden, wie wird die Erweiterung des Technologiezentrums Warnemünde aussehen und was gibt das neue Park and Ride-Konzept der Hansestadt her. Dies sind nur einige der Themen, mit denen sich die Mitglieder des Ortsbeirates Warnemünde auf ihrer Sitzung am Dienstag, 14. September, auseinandersetzen ...

