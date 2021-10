Warnemünde : Vater sorgt sich beim Spielplatz um Sicherheit der Kinder

Mathias Stagat befürchtet, dass die Jungen und Mädchen beim Arankapark auf den stark genutzten Radweg laufen könnten.

Warnemünde | Aus Sorge, dass doch irgendwann einmal ein Unfall am Spielplatz Arankapark in Warnemünde passieren könnte, hatte sich Vater Mathias Stagat an den zuständigen Ortsbeirat mit der Bitte um Hilfe gewandt. Ihn treibt die Angst um, dass spielende Kinder gedankenlos auf den stark frequentierten Fahrradweg in der Parkstraße laufen und von Radfahrern erfasst w...

