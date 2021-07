Empfang zur Warnemünder Woche : Segelevent brachte die Welt in Rostock wieder ins Rollen

Im Lokschuppen trafen sich Veranstalter, Politiker und Sponsoren, um auf das gelungene Event unter Pandemiebedingungen anzustoßen. Das Ostseebad zählt für sie zu schönsten Segelrevieren.

Warnemünde | Gläser klirrten am Donnerstagabend zu Jazz-Klängen der Marching Saints, während eine kühle Brise von der Ostsee in den Lokschuppen auf der Warnemünder Mittelmole wehte. Veranstalter, Sponsoren, Segler und Politiker stießen bei einem Empfang auf die 83. Warnemünder Woche unter Pandemiebedingungen an. Veranstalter der Warnemünder Woche zeigen zufrieden „...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.