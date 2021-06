15 Jahre Korvettengeschwader : Stabsbootsmann Roland Schmidt ist seit Beginn in Hohe Düne

Das 1. Korvettengeschwader begeht am 26. Juni den 15. Jahrestag am Marinestützpunkt Hohe Düne. Mit einer großen Zeremonie kann das Jubiläum coronabedingt nicht begangen werden. Das wird verschoben auf September.

Hohe Düne | Obwohl in seiner Verwandtschaft früher niemand zur See gefahren ist, verspürte Roland Schmidt schon als kleiner Junge diese Sehnsucht nach Meer und Weite. Sein Traum war es, die Welt per Schiff zu bereisen. In seiner Fantasie war er Seemann oder stand sogar auf der Brücke eines Schiffes. Er brauchte allerdings Geduld und musste aus persönlichen Gründen...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.