Hohe Düne : Richtfest für Neubau von 31 Häusern gefeiert

Die WG Warnow errichtet die Mietwohnungen in Hohe Düne in Reihenhausbauweise. Die künftigen Mieter freuen sich auf den Einzug.

Hohe Düne | Von ihrer künftigen Dachterrasse hat Babette Schneider jedes Kreuzfahrtschiff in Warnemünde im Blick. Wie von den meisten Mietshäusern im Oberlotse-Voß-Weg in Hohe Düne, die die Wohnungsgenossenschaft (WG) Union dort bauen lässt. Am Freitag wurde Richtfest für die 31 Häuser gefeiert. „Ich finde auch sonst, dass die Aufteilung des Hauses sehr gut is...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.