Trauerfeier im Ostseebad : Warnemünde nimmt Abschied von Fotografenmeister Wolfhard Eschenburg

Ihn kannten und schätzten die meisten aus dem Ostseebad. Jetzt ist er im Alter von 93 Jahren gestorben. Pastor Moritz würdigte in der Trauerfeier sein Leben und engagiertes Wirken.

Warnemünde | Jedes Leben schreibe sein eigenes Lebensbuch, verglich Pastor Harry Moritz am Freitag auf der öffentlichen Trauerfeier für den im Alter von 93 Jahren verstorbenen Warnemünder Fotografenmeister Wolfhard Eschenburg. Und das von Eschenburg wurde am 9. Juli 1928 geöffnet und jetzt am 25. Juli geschlossen. Wenn es für jeden Tag eine Seite geben würde, hätt...

