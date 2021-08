Hanse Sail 2021 : Das Ostseebad Warnemünde punktet mit Schiffen und toller Aussicht

Vieles ist in diesem Jahr zur 30. Hanse Sail anders. Geblieben ist die die Freude am Schiffegucken. Und das geht besonders gut vom Leuchtturm und vom Riesenrad der Mittelmole. An der Seempromenade ist eine Händlermeile.

Warnemünde | Das Ostseebad Warnemünde kann zur Hanse Sail mindestens an zwei Stellen mit Höhe punkten. Für einen guten Ausblick lohnt sich das Aufsteigen der 135 Stufen des knapp 31 Meter hohen Warnemünder Leuchtturms. Die zweite Attraktion ist das Hanse-Riesenrad der Schausteller-Familie Geisler. Am höchsten Punkt kann man dort von 36 Metern auf die Schiffe blick...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.