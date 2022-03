Aktion im Ostseebad : Warnemünder sind Spitzenreiter beim Blutspenden

Die Mitglieder des SV Warnemünde Fußball haben dafür vorher kräftig die Werbetrommel gerührt. Auch am Mittwoch konnten so wieder Erstspender gewonnen werden.

Warnemünde | Warnemünde platziert sich gern auf Spitzenrängen. Auch in Sachen Blutspende ist das Ostseebad ganz weit vorn. „Wir haben in vielen Stadtteilen unsere Termine aufgeben müssen, aber in Warnemünde sind wir schon seit fast 30 Jahren. Da läuft es immer sehr gut und die Beteiligung ist groß“, sagt DRK-Sprecherin Silke Hufen über Blutspende-Aktionen in Rosto...

