Warnemünde : Mitarbeiter der Straßenmeisterei reparieren löchrigen Asphalt

Wenn das Wetter und die Zeit der Straßenmeisterei es zulassen, reparieren Mitarbeiter die kaputten Fahrbahnen in Warnemünde. Großer Bedarf besteht auch in der Mühlenstraße.

Warnemünde | Das orangefarbene Fahrzeug der Straßenmeisterei vom Tiefbauamt ist derzeit für Reparaturarbeiten in der Warnemünder Mühlenstraße unterwegs. Auch interessant: Stromschnack in Warnemünde zu einem „Schwimmbad“ in der Mühlenstraße Die Stadt handelt deshalb: „Jetzt werden die Emulsionsflickarbeiten in der Mühlenstraße durchgeführt“, teilte Heiko Tibu...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.