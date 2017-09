Börgerende : Hotelbau feiert Richtfest

vergrößern 1 von 1 Foto: mikl 1 von 1

von Michaela Kleinsorge

erstellt am 18.Sep.2017 | 08:00 Uhr

Im Zentrum von Börgerende entsteht derzeit das neue Hotel Upstalsboom Waterkant Suites mit 75 Suiten zwischen 47 und 115 Quadratmetern. Am Sonnabend feierte das Unternehmen mit Partnern, Kunden und Anwohnern Richtfest. „Wir müssen gewappnet sein, denn Schleswig-Holstein, Polen und Skandinavien arbeiten kontinuierlich an der Verbesserung ihrer touristischen Einrichtungen“, so Bernd Fischer, Geschäftsführer des Touristikverbands MV, in seinem Grußwort.

Die Suiten werden als Eigentumswohnungen veräußert, aber die neuen Besitzer können für sich und ihre Urlauber den integrierten Hotelservice in Anspruch nehmen. Im Mai 2018 soll das Hotel fertiggestellt sein. Nächster Schritt ist nun der Innenausbau, sodass die Suiten im Frühjahr an ihre Eigentümer übergeben werden können. Einige sind noch käuflich zu erwerben.

Die W&N Immobilen Vertriebsgesellschaft investiert rund 79 Millionen Euro am Standort und ist der Vertriebspartner. Die Urlauberzahlen steigen inzwischen kontinuierlich pro Jahr um 20 Prozent. Der Hotelbetrieb mit Wellness- und Saunabereich soll das Angebot für die Gäste verbessern. Das Gesamtkonzept soll eine neue Generation von Ferienwohnungen mit Hotelservice darstellen, welche explizit auf den Standort zugeschnitten wurden. Diese positiven Tendenzen begrüßt auch Bürgermeister Horst Hagemeister. Die Wirtschaftskraft im kleinen Küstenort werde dank der rund 80 neuen Arbeitsplätze weiter steigen.