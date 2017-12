Warnemünde : Klönstuv erfüllt letzte Wünsche

vergrößern 1 von 1 1 von 1

von Maria Pistor

erstellt am 20.Dez.2017 | 12:00 Uhr

Gastronom André Kroboth von der Klönstuv möchte in diesem Jahr die Wünschewagen-Aktion der NNN unterstützen. Denn er hatte es ohnehin auf dem Schirm, für dieses Projekt etwas zu tun. „Ich finde es einfach großartig, was der Arbeiter-Samariter-Bund dort für ein Projekt gestartet hat“, sagt der Enkel des bekannten DDR-Fischkoches Rudolf Kroboth. Die Aktion berührt ihn vor allem, weil er an seine Tante Ulrike denkt, die vor etwa zehn Jahren an Bauchspeicheldrüsenkrebs gestorben ist. „Es war ihr sehnlichster Wunsch, noch einmal an die Ostsee zu reisen“, erzählt er. Das war allerdings nicht umzusetzen, weil es Möglichkeiten wie den Wünschewagen nicht gab und die Reise von Trier in den Norden nicht zu schaffen war. „Ich habe ihr zwar große Postkarten von Warnemünde geschickt und sie hat sich auch gefreut. Aber es ist nicht vergleichbar mit einem realen Besuch, wo sie den Geruch von Meer, den Salzgeschmack des Wassers und den Sand vom Strand erleben kann.“ Kroboth hofft, mit vorweihnachtlichen Ideen und einer spaßigen Versteigerung am 25. Dezember von einem Havanna-Schild mit Beleuchtung in Kürze 500 Euro zusammen zu haben, die er dann auf das Spendenkonto einzahlen wird. „Unsere Gäste finden das auch super“, sagt er. Was Außenstehende sich gar nicht so klar machen: Das Erfüllen von letzten Wünschen der meistens todkranken Menschen ist mit einem großen logistischen Aufwand verbunden. Bei jedem Transport muss medizinisches Personal zur Begleitung mitfahren, es muss auf alle Einschränkungen des Betroffenen eingegangen werden. Und wenn die Menschen auch bald sterben müssen, so erleben sie bei der Erfüllung ihres letzten Wunsches meistens große Glücksgefühle, vergessen einmal ihr Schicksal und sind in der Regel sehr dankbar. Und um vielen Menschen solche Freude zu machen, sind Spenden nötig.

In diesem Jahr feiert die Klönstuv aus Warnemünde übrigens 25. Jubiläum. Eröffnet wurde sie noch von Andrés Mutter Regina Kroboth. Damals öffnete die Lokalität ab 14 Uhr, eine Spezialität des Hauses war Schneewittchenkuchen. Als seine Mutter 2014 in Rente gegangen ist, hat André Kroboth den Stafettenstab übernommen. Inzwischen ist es eine Raucherbar für Nachtschwärmer, die täglich von 20 bis 4 Uhr öffnet. Zum Team gehören neben dem jungen Chef noch weitere vier Leute.