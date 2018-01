Ausverkauft : Marteria füllt das Ostseestadion

vergrößern 1 von 1 Foto: Clla 1 von 1

von Claudia Labude-Gericke

erstellt am 11.Jan.2018 | 21:00 Uhr

Sein Lebenstraum ist wahr geworden: Nicht mal zwei Monate nach dem Vorverkaufsstart ist das Konzert von Marteria im Rostocker Ostseestadion am 1. September ausverkauft. „Was das für mich bedeutet, brauche ich glaube ich keinem mehr zu erklären. Ich bin so glücklich und dankbar. Heute ist der schönste Tag der Welt“, so der 35-jährige Marten Laciny gestern. Für den Auftritt – das bisher größte Solo-Konzert seiner Karriere und auch die erste eigene Stadion-Show eines deutschen Rappers – hat der gebürtige Rostocker viele andere Anfragen abgesagt. Und mit „Alle oder keiner!“ ein Motto ausgerufen, das sich jetzt bewahrheitet, denn mit 32 000 verkauften Tickets ist die Heimspielstätte des FC Hansa restlos ausverkauft.