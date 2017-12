Rostock : Neue Anlagen sollen Rad-Chaos beenden

vergrößern 1 von 2 Foto: Ortrud Pogorel 1 von 2

von Maria Pistor

erstellt am 16.Dez.2017 | 08:00 Uhr

Bei allen Rundgängen mit dem Ortsbeirat der Heide und Amtsvertretern wird jedes Mal ein Punkt erneut kritisiert und protokolliert. Das ist der unbefriedigende Zustand der Radanlage nahe der Fähre. Während es jetzt in der kalten Jahreszeit übersichtlich und nicht nach einem Problem aussieht, ist der Platz im Sommer überfüllt und wirkt unaufgeräumt. Jetzt war Thomas Fröhlich vom Amt für Verkehrsanlagen im Ortsbeirat Markgrafenheide und präsentierte erste Ergebnisse, die an dieser Stelle eine Verbesserung erzielen sollen. Fröhlich bestätigte die Situation. „Die vorhandenen Abstellanlagen sind in einem schlechten Zustand, in den Sommermonaten werden die Räder wild abgestellt“, bezeugte der Sachbearbeiter für Straßenplanung aus dem Gebiet Entwurf und Förderung. Und er nannte das Ziel der Stadt: „Uns geht es um die Herstellung von stabilen und sicheren Abstellplätzen für Fahrräder.“

Zwei Punkte stehen dabei auf der Vorhabenliste: Zum einen soll ein abschließbares Modell, das dort aufgestellt werden soll, für Abhilfe in puncto Chaos sorgen. Die Anlage funktioniert wie eine kleine Fahrradgarage, deren Dach auf- und zugeschlossen werden kann. Maximal acht Räder passen dort rein. Die Platzdimension: eine Fläche von 2,50 mal 3 Metern. „Bei der Anlage handelt es sich um ein Pilotprojekt, die auf diese Weise auch getestet werden soll, um sie vielleicht perspektivisch auch für andere Standorte anzuschaffen“, erklärt Thomas Fröhlich.

Ein anderes Vorhaben ist eine weitere, größere Anlage mit Dach (siehe kleines Foto). Diese ist für 32 Räder ausgelegt, hat 16 Bügel, an denen jeweils zwei Räder angeschlossen werden können. Sie ist neben der Bushaltestelle vorgesehen.

„Wir schreiben die Maßnahme in der kommenden Woche öffentlich aus, im Januar fällt die Entscheidung, wer dort den Zuschlag erhält“, so Fröhlich und fügt hinzu: „Zur Saison 2018 soll alles fertig sein.“ Für das Projekt können auch Fördermittel eingeworben werden.