Bau : Rostock saniert Sportstätten

von Nicole Pätzold-Glaß

erstellt am 20.Dez.2017 | 05:00 Uhr

Die Hansestadt will im nächsten Jahr in 15 ihrer Sportstätten investieren – insgesamt 11,27 Millionen Euro. Das geht aus der dritten Fortschreibung des Sportstätten-Entwicklungsplans und seiner jüngst aktualisierten Investitionsliste hervor.

„Die Hansestadt Rostock ist eine der Großstädte, die bezogen auf Einwohner die meisten Sportstätten anbietet“, sagt Sportsenator Steffen Bockhahn (Linke). Und es sei sicher noch mehr möglich. Einige dieser Möglichkeiten geht die Stadt 2018 an.

Die größte Investition soll auf den Laufhallenkomplex im Trotzenburger Weg entfallen – 2,05 Millionen Euro. Seit Jahren wird dort gebaut und optimiert. Der Innenhof soll überdacht, Toiletten und Umkleiden neu gebaut werden. Außerdem wird weiter an der Neptunschwimmhalle optimiert oder auch in der Kopenhagener Straße 5 ein Großspielfeld für Schul- und Vereinssport gebaut.

„In den letzten 25 Jahren sind 290 Millionen Euro in Neubau, Sanierung und Ausbau von Sportanlagen investiert worden“, so Bockhahn. Rund 200 Sportvereine hat die Stadt mit mehr als 50 000 Mitgliedern. „Und wir halten auch für die Umlandgemeinden viel Infrastruktur vor“, so Bockhahn. Ob das mit dem Finanzausgleichgesetz gedeckt sei, sei fraglich.

Entsprechend eines Bürgerschaftsbeschlusses von 2016 prüft sein Senatsbereich den Neubau einer Schwimmhalle. „Da wird die Nutzung neben die Bevölkerungsprognose gelegt“, sagt Bockhahn. Laut Einwohnerbefragung ist ein Standort im Nordwesten gewünscht, kostenseitig attraktiv sei aber auch eine Erweiterung der Schwimmhalle in der Kopernikusstraße. „Aber ob das dem Bedarf gerecht wird, ist noch Gegenstand der Untersuchung.“ Öffentliche Schwimmhallen gibt es nur in Gehlsdorf – die Wiro-Halle – und am Standort Kopernikusstraße. Insgesamt hat Rostock 72 Sporthallen, etwa 100 Sportfelder und dazu Sondersportstätten wie Eishalle oder Radrennbahn.

Alle 19 Ortsbeiräte werden zum Sportstättenentwicklungsplan und der neuen Investitionsliste beraten. Die Bürgerschaft hatte 2015 beschlossen, dass die Liste kommunaler Sportbaumaßnahmen alle zwei Jahre zu prüfen und zu beschließen ist.