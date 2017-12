Rostock : Uni will Lehramtler in City holen

vergrößern 1 von 1 Foto: Kazi 1 von 1

von Katrin Zimmer

erstellt am 16.Dez.2017 | 05:00 Uhr

Seminarräume, in denen sich die Fenster nicht öffnen lassen, winzige Büros für Lehrende und unzumutbare Zustände im Sanitärbereich – die Räume in der Möllner Straße in Lichtenhagen, in denen die Grundschulpädagogen der Universität Rostock lernen müssen, haben ausgedient. Jetzt steht der langersehnte Umzug in die Innenstadt bevor.

Heißester Favorit ist derzeit die Unterbringung in den Dachgeschossen der Jakobi-Passage in unmittelbarer Nähe zum Hauptgebäude am Universitätsplatz. Das geht aus einem Antrag zur Sondernutzung hervor, den der Ortsbeirat Stadtmitte auf dem Tisch hatte. „Wir haben den Auftrag von der Universität bekommen, eine Unterbringung für die Grundschulpädagogen zu suchen“, bestätigt Christian Hoffmann, Sprecher des landeseigenen Betriebs für Bau und Liegenschaften (BBL), welcher für die Universitätsgebäude zuständig ist.

Der BBL habe mehrere Vorschläge unterbreitet, die den von der Universität benötigten Raumbedarfen entsprechen: Es wurden 3400 Quadratmeter Mietfläche veranschlagt – für Seminarräume, Büros und Werkstätten. Den Berechnungen zugrunde liegt die Vorgabe, dass sich maximal 260 Personen gleichzeitig in den Räumen aufhalten werden, so Hoffmann. Klarer Favorit sei trotz notwendiger Umbaumaßnahmen die Jakobi-Passage. Noch seien die Verhandlungen aber nicht abgeschlossen, eine Entscheidung werde erst im neuen Jahr fallen. Derzeit müsse noch geprüft werden, ob die baulichen Voraussetzungen für die Unibedarfe geschaffen werden können. Die müsse der Eigner noch vor der Genehmigung eines entsprechenden Bauantrags schaffen.

Durch den Umzug von Lichtenhagen in die City sollen sich die Lehr- und Forschungsbedingungen der Grundschulpädagogik gravierend verbessern, erklärt Universitätssprecher Michael Vogt. Wenn die Anmietung in 2018 erfolgreich realisiert werden könne, sollen die Gebäude in der Möllner Straße leer gezogen werden und in den Bestand des BBL übergehen, so Vogt.

Langfristig sollen das Institut für Grundschulpädagogik sowie die anderen Teile der Philosophischen Fakultät auf dem Campus in der Ulmenstraße untergebracht werden. Da die Fertigstellung des so genannten Ulmicums aber noch nicht genau beziffert ist, habe sich die Uni für diese Interimslösung entschieden, so BBL-Sprecher Hoffmann. Vor einem Jahr war der Baubeginn für Anfang 2019, die Fertigstellung 2025 anvisiert.