Blaulicht in Rostock : Drei Verletzte bei schwerem Verkehrsunfall in der Gartenstadt

Gleich drei Autos kollidierten in der Nähe des Zooparkplatzes miteinander. Drei Beteiligte mussten mit Verletzungen ins Krankenhaus.

Rostock | Gleich zwei Postauslieferungsfahrzeuge sind am Montagvormittag in der Rostocker Gartenstadt in einen Verkehrsunfall verwickelt worden. Es gab drei Verletzte zu beklagen, in den Auffahrunfall wurde auch ein drittes Auto verwickelt. Zu dem Unglück kam es nach Polizeiangaben kurz nach 10 Uhr in direkter Nähe zum Zooparkplatz. Notarzt, Polizei und Feue...

