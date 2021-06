Von Wikingerdorf bis Humbolteum : Ideen für Entwicklung des Rostocker Zoos 2040 vorgestellt

Der scheidende Direktor Udo Nagel präsentierte am Dienstag mit seinem Team eine Sammlung an Projekten, die jedoch keinesfalls so umgesetzt werden müssen, sondern zeigen sollen, wie der Tierpark sich entwickeln könnte.

Rostock | Ein Wikingerdorf, eine Tigeranlage, ein Afrikaneum und sogar ein Humboldteum – all diese Projekte könnten im Rostocker Zoo bis 2040 verwirklicht werden. „Aber ich betone, es ist eine Ideensammlung und kein Masterplan. Alles ist zwar gut durchdacht und mit Zahlen untersetzt, aber es ist keine Verpflichtung für die nachfolgenden Generationen“, sagte Zoo...

