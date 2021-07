Zwergflusspferde im Zoo Rostock : Jungtier Taya lässt es sich mit Mama Nimba gut gehen

Seit dem 24. Oktober lebt der Nachwuchs im Tierpark. Am Liebsten snackt das NNN-Patentier Bananen und Gurke und plantscht in der Schlammkuhle.

Rostock | Langsam schlägt Taya die Augen auf und hebt den Kopf aus dem Wasser, um in Richtung Tor zu blicken, das sich so eben geöffnet hat. Tierpfleger Marcel Weierke kommt mit zwei prall gefüllten Eimern in das Gehege der Zwergflusspferde im Rostocker Zoo. Es ist angerichtet und Jungtier Taya begibt sich aus dem kühlen Nass gemeinsam mit Mama Nimba zu den Kös...

