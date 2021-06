Wegen Bauarbeiten für neues Gehege : Robben verschwinden Ende 2021 aus dem Zoo Rostock

Die Seebären und Seehunde müssen umziehen, weil sie ein neues Zuhause bekommen. Für sieben Millionen Euro wird eine neue Anlage gebaut. Fertig sein soll sie im Sommer 2023. Bis dahin ziehen die Robben zu guten Bekannten.

Rostock | Noch ziehen Daisy und Egoli friedlich ihre Runden durch das Becken, das die paar Sonnenstrahlen auffängt, die durch das Grün des Barnstorfer Waldes auf die Wasseroberfläche fallen. Was die beiden Seebären aus dem Zoo Rostock noch nicht wissen: dass sie bald umziehen müssen. Der große Bahnhof am Dienstag vor der Robbenanlage deutete es an. Das...

