Rostock : Leuchtende Tierwesen erobern den Zoo

Ab Donnerstag können alle Besucher die "Zoolights", also 300 Lichtinstallationen, für sich entdecken.

18. Dezember 2019, 20:14 Uhr

Rostock | Elefanten, Giraffen, Flamingos und andere exotische Tiere erstrahlen ab Donnerstag in der Ausstellung "Zoolights" im Rostocker Zoo. Mehr als 300 Lichtinstallationen aus chinesischer Ballonseide werden den Barnstorfer Wald bis zum 28. März 2020 in eine magische Lichterwelt verwandeln und zur abendlichen Entdeckertour einladen. Sie standen zuvor bereits in Osnabrück und Heidelberg.