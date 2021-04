Rostocker Zoo : Gorillababys Moyo und Kesha feiern Geburtstag

Zum ersten Geburtstag erhielten die Halbgeschwister ein Geschenk von den Stadtwerken Rostock.

Rostock | Der jüngste Sprössling der Rostocker Gorillafamilie, Moyo, feierte am Freitag zusammen mit seiner sieben Tage älteren Halbschwester Kesha seinen ersten Geburtstag. Vorsichtig wagte sich die gesamte Familie am Vormittag auf die Anlage und nahm das Geburtstagsgeschenk der Stadtwerke Rostock, eine Mehrkinderschaukel, in Augenschein. „Als Paten freuen wir ...

