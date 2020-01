Nachrichten aus dem Zoo Rostock : Neue Tierart kann im Darwineum bewundert werden

Drei Schlankloris sind in die Tropenhalle eingezogen.

13. Januar 2020, 16:28 Uhr

Im Darwineum gibt es seit Kurzem eine neue Tierart zu bestaunen. Zum Jahreswechsel kamen drei Schlankloris in den Zoo Rostock. Die Primaten mit den großen Augen leben in der so genannten Grotte in der Tropenhalle.