Ausgezeichnet : Rostocker Zoo ist erneut der Beste in Europa

Am Dienstag wurde die Auszeichnung durch den britischen Zooexperten Anthony D. Sheridan überreicht. Die Rostocker Anlage zeichnen gleich mehrere Faktoren aus.

Rostock | Ehrung für den Rostocker Zoo: Der achtbeste Zoo Deutschlands ist zugleich „Bester Zoo Europas” in der Kategorie der Tiergärten mit jährlich 500.000 bis 1.000.000 Besuchern. Den „Best European Zoo Award” übergab der britische Zooexperte und Ausrichter des Wettbewerbs Anthony D. Sheridan am Dienstag an Zoodirektorin Antje Angeli. Beide lenkten ...

