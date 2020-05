Spendenaktion : Rostocker Familien bekommen Auszeit im Zoo geschenkt

Die Ospa-Stiftung spendet Tageskarten.

15. Mai 2020, 13:56 Uhr

Rostock | Für 86 Rostocker Familien halten die Ospa-Stiftung, der Zoo und die gemeinnützige Gesellschaft für Kinder- und Jugendhilfe des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB KJH) eine Überraschung bereit: Familientageskarten für den Zoo. Am Freitag überreichten Karsten Pannwitt, Vorstand Ospa-Stiftung, und Zoodirektor Udo Nagel zusammen mit den Betreuern der ASB KJH, Marianne Gruse und Martin Ehlert, die erste von 86 Karten symbolisch an eine Familie.

Zoo Rostock/Joachim Kloock





"Wir möchten diejenigen unterstützen, die es in der gegenwärtigen Lage am schwersten haben, Familien mit Kindern", sagte Pannwitt am Freitag. Die Karten werden an Familien verschenkt, die von der ASB KJH ambulant betreut und durch die schwierige Corona-Zeit begleitet werden.



"Gerade jetzt ist es wichtig, gemeinsam eine unbeschwerte Auszeit zu genießen. Mit der Spende der Familientageskarten möchten wir auch auf die wichtige Arbeit des ASB in der ambulanten Kinder- und Jugendhilfe aufmerksam machen, der Rostocker Familien tatkräftig zur Seite steht", so Pannwitt.



Praktische Lebenshilfe in Corona-Zeiten besonders wichtig

Die Gemeinnützige Gesellschaft für Kinder- und Jugendhilfe des ASB in Rostock hilft Familien und Lebensgemeinschaften mit mindestens einem Kind, um Problemen in der Erziehung, emotionalen Krisen oder auch sozial-ökonomischen Schwierigkeiten entgegenzuwirken.

Die Betreuer begleiten die Familien dafür im Alltag und bewältigen gemeinsam Probleme, sensibilisieren die Wahrnehmung bei Fragen der Erziehung, unterstützen bei der Freizeitgestaltung und den Kontakten mit Ämtern und Institutionen. In der aktuellen Corona-Phase würden sich viele Probleme verschärfen und es gäbe viel Arbeit für die Betreuer, die sich vor diesem Hintergrund über die Unterstützung der OSPA-Stiftung und die geschenkte Zoozeit freuen.

Zoo Rostock/Joachim Kloock





Zoo muss hohe Einnahmeverluste verkraften

Auch Zoodirektor Udo Nagel bedankte sich für die Spendenaktion. "Die Familien können einen abwechslungsreichen Tag im Zoo erleben, der aufgrund der angespannten Situation derzeit sicher nicht immer möglich gewesen wäre. Die Förderung der Tickets hilft aber auch dem Zoo, der infolge der Zwangsschließung hohe Einnahmeverluste verkraften muss."

Die Ostseesparkasse (Ospa) gehört zu einem der wichtigsten Förderer des Zoos und unterstützt diesen seit mehr als 25 Jahren in vielfältiger Form, unter anderem als Partner der Gemeinschaft Natur- und Artenschutz, aber auch bei der Klassik-Nacht, bei Tierpatenschaften oder mit der Ospa-Stiftung das Darwineum. "Die seit 1994 bestehende Patenschaft mit den Robben ist die längste Unterstützung dieser Art im Zoo, die für die große Verbundenheit der Ospa zu unserem Zoo spricht", so Nagel.