Zoo Rostock : Klassik Nacht wird auf September verschoben

Veranstaltung soll Geld für neue Robbenanlage einspielen. Erstmals dirigiert Marcus Bosch das Konzert.

11. Mai 2020, 16:17 Uhr

Rostock | Wegen der Corona-Pandemie kann auch die größte Kulturveranstaltung im Zoo Rostock, die Klassik-Nacht mit der Norddeutschen Philharmonie, wie geplant am 5. Juni stattfinden. In Absprache mit dem Volkstheater Rostock wird das Konzert unter dem Motto "Swinging Summer Night" nun auf den 5. September verschoben, teilte der Zoo am Montag mit.

"Wir freuen uns riesig mit unseren Unterstützern und Förderern, dass wir die Klassik-Nacht verschieben konnten und unsere Tradition beibehalten. Es ist bereits unser 22. Benefizkonzert", sagte Zoodirektor Udo Nagel. Dieses soll in diesem Jahr Spenden für die neue Robbenanlage „einspielen“.



"Klassik-Nacht-Retter" erhalten Urkunde

Bereits erworbene Karten für die Veranstaltung behalten ihre Gültigkeit für den neuen Termin. Wer am 5. September nicht teilnehmen kann, hat laut Zoo die Möglichkeit, sich den Ticketpreis erstatten zu lassen. Dieser könne aber auch dem Zoo gespendet werden. Dafür reicht es, sich per E-Mail an presse@zoo-rostock.de zu melden. Als kleines Dankeschön bekommt der Kartenbesitzer dann vom Zoodirektor als kleines Dankeschön eine "Klassik-Nacht-Retter"-Urkunde zugestellt.

"Auf diesem Weg könnten wir gemeinsam die in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie stark reduzierten Spenden etwas abmildern", so Udo Nagel. Das Geld soll in die neue Anlage der Seebären und Seehunde fließen, die künftig auf rund 2500 Quadratmetern viel Platz und Abwechslung und den Zoobesuchern besondere Einblicke in die Welt der flinken Meeresbewohner bieten soll.

"Trotz aller Einschränkungen möchten wir Anfang kommenden Jahres mit dem Neubau beginnen."

Reise in die Welt klassischer Musik

Die Klassik-Nacht findet in diesem Jahr bereits zum 22. Mal in Kooperation mit dem Volkstheater Rostock statt. Unter dem Motto "Swinging Summer Night" nimmt die Norddeutsche Philharmonie Rostock die Zuhörer mit auf eine Reise in die Welt der klassischen Musik. Unter Leitung von Marcus Bosch bringt das Orchester unter anderem Werke von George Gershwin, Leonard Bernstein und Johannes Brahms zu Gehör.

Marcus Bosch, der 2018 die künstlerische Leitung für die Norddeutsche Philharmonie Rostock übernommen hat, dirigierte im Laufe seiner Karriere bereits mehr als 100 Orchester aus aller Welt. Zudem widmet er sich seit 2016 als Professor an der Hochschule für Musik und Theater in München auch dem Dirigentennachwuchs. Bei der 22. Klassik-Nacht ist er in diesem Jahr als Dirigent und Moderator erstmalig im Zoo Rostock zu Gast.