Ausstellung Zoolights : Leuchtende Elefanten erhellen den Rostocker Zoo

Mehr als 250 Tiere und 60 Lichtinstallationen werden am 19. Dezember eingeschaltet. Sie sind bis zum März zu sehen.

12. Dezember 2019, 17:57 Uhr

Rostock | Elefanten, Giraffen, Bären und Koalas – all diese Tiere sind ab dem 19. Dezember im Zoo Rostock zu erleben. Vorerst allerdings nur aus chinesischer Ballonseide. Mehr als 250 teils lebensechte leuchtende Artgenossen und 60 weitere Lichtinstallationen werden den Zoo bis zum 28. März 2020 in eine magische Lichterwelt verwandeln und zur abendlichen Entdeckertour einladen.



Größter Tiertransport der Geschichte

„Die Zoolightspremiere ist der krönende Abschluss unseres 120. Geburtstagsjahres“, sagt Zoodirektor Udo Nagel. „Es ist wohl der größte ‚Tiertransport‘ innerhalb von 14 Tagen, den wir bislang organisiert haben. Wir freuen uns auf die größte Lichtinstallation in der Geschichte unseres Zoos, die unser historisches Areal in eine ganz andere Farben- und Gefühlswelt eintauchen wird.“

Inzwischen sind alle Zoolights aus Osnabrück und Heidelberg angekommen. Mehr als drei Kilometer Kabel wurden verlegt. Kurz vor der Premiere stehen noch eine Reihe von Fein- und Ausbesserungsarbeiten sowie eine Generalprobe an. „Täglich werden noch 15 bis 20 Tiere, die eine spezielle Befestigung benötigen, aufgebaut“, berichtete Marketingleiter René Gottschalk. „Natürlich haben wir mit der Tierpflege dafür gesorgt, dass die Leuchtexponate und tierischen Geräuschkulissen nicht mit unseren eigenen Zoobewohnern in Kontakt kommen.“

Polarium und Tierhäuser bleiben geöffnet

Die Eisbären im Polarium wird es wahrscheinlich kaum interessieren, wenn die Eichenallee mit den Elefanten, Giraffen, Zebras und Okapis zur Wintersavanne mutiert und afrikanische Klänge den Besucher in eine andere Traumwelt versetzen. Das Polarium ist wie weitere Tierhäuser im historischen Teil des Zoos während der Abendveranstaltungen geöffnet.

Viele Tiere werden sich aber schon in der Ruhephase befinden und nicht so aktiv sein wie am Tag. Die Lodge wird während der Zoolights zum zentralen Treffpunkt der Nachtschwärmer. Dort erwarten die Besucher große Feuerschalen, wärmende Getränke und Leckeres vom Grill.

Die Zoolights sind das erste Mal im Zoo Rostock stationiert, laufen aber bundesweit in mehreren Tiergärten schon sehr erfolgreich in der Winterzeit. Eine Bitte äußerte der Zoodirektor vor dem Start: „Die Zoolights sind sehr empfindlich. Die Tiere sind aus einem feinen Drahtgestell und mit Ballonseide überspannt. Bitte nicht anfassen und draufsteigen. Dann haben wir alle lange Freude daran“ , so Udo Nagel.