Rostock : Zur Saison kehrt die Ziege zurück

Die Brunnen • Brunnen der Lebensfreude am Universitätsplatz (29. März bis 7. Oktober, täglich von 10 bis 20 Uhr); Wasserlauf Quelle sowie Wasserlauf Quelle-Wasser-Ufer in der Schnickmannstraße (jeweils 1. Mai bis 1. Oktober, 10 bis 20 Uhr); Möwenbrunnen am Neuen Markt (1. Mai bis 1. Oktober, 10 bis 1 Uhr), Menschen am Wasser in der Langen Straße (1. Mai bis 1. Oktober, 10 bis 20 Uhr); Brunnen im Rosengarten (1. Mai bis 1. Oktober, 10 bis 20 Uhr), Trinkende am Walleingang (1. Mai bis 1. Oktober, 10 bis 20 Uhr), Warnminner Ümgang in der Alexandrinenstraße (1. Mai bis 1. Oktober, 10 bis 20 Uhr), Wasserlauf Grubenstraße (1. Mai bis 1. Oktober, 10 bis 20 Uhr); Leben im Wasser am Lichtenhäger Brink (9. Mai bis 1. Oktober, 10 bis 20 Uhr), Kosmos-Brunnen in der Nobelstraße (9. Mai bis 1. Oktober, 10 bis 20 Uhr); Fischbrunnen Schillingallee (9. Mai bis 1. Oktober, 10 bis 20 Uhr); Ziegenbrunnen am Ziegenmarkt (9. Mai bis 1. Oktober, 10 bis 20 Uhr), John-Brinckman-Brunnen Am Weißen Kreuz (9. Mai bis 1. Oktober, 10 bis 19 Uhr); Fontäne im Schwanenteich (9. Mai bis 1. Oktober, 13 bis 20 Uhr) Pferdebrunnen am Heiligengeisthof (9. Mai bis 1. Oktober, 10 bis 20 Uhr); Vier Hochseefischer im Gespräch am Haus des Bauwesens (9. Mai bis 1. Oktober, 10 bis 18 Uhr); fünf Brunnen auf dem Neuen Friedhof (9. Mai bis 1. Oktober, 10 bis 19 Uhr); Wasserlauf Alter Markt (9. Mai bis 1. Oktober, 10 bis 20 Uhr); Wasserlauf Toitenwinkel (9. Mai bis 1. Oktober, 10 bis 20 Uhr); Wasserlauf KSP Schiffbauerring (9. Mai bis 28. September, 10 bis 18 Uhr); Kugelbrunnen Reutershagen (9. Mai bis 1. Oktober, 15 bis 19 Uhr); Granitkugel am Margaretenplatz (9. Mai bis 1. Oktober, 10 bis 19 Uhr); Seesterne Am Vögenteich (9. Mai bis 1. Oktober, 10 bis 18 Uhr) Die Paten • WIRO: Menschen am Meer (Unterhaltung, unbefristet seit 2007) sowie Brunnen der Lebensfreude (Erhaltung und Betrieb, unbefristet seit 2014) RGS: Ziegenbrunnen (Erhaltung und Betrieb 2018); Warnowquerung GmbH Möwenbrunnen sowie Warnminner Ümgang (beide Erhaltung und Betrieb 2018); Wassertechnik und Bau GmbH Quelle & Quelle-Wasser-Ufer Schnickmannstraße (Erhaltung und Betrieb, unbefristet seit 2016); Volks- und Raiffeisenbank Trinkende (Erhaltung und Betrieb 2018) Wohnungseigentürmergemeinschaft (WEG) Toitenwinkel zusammen mit der Immobilien Adler GmbH: Wasserlauf Toitenwinkel (Unterhaltung 2017 bis 2019) WEG: Am Vögenteich zusammen mit dem Verwaltungs- und Service Büro – Hausverwaltung Dipl. Ing. Raimund Stärke 13-15 Seesterne (Erhaltung und Betrieb 2018)

• Insgesamt werden 22 000 Euro an Geld- und 6640 Euro an Sachleistungen durch die Patenschaften abgedeckt