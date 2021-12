Advent in Grambow : Der Weihnachtsmann kam mit der Kutsche

Der Mann mit dem weißen Bart dankte den Kindern für ihr tapferes Durchhalten in der Pandemie.

Grambow | Leuchtende Kinderaugen am Sonnabend in Grambow. Da überraschte der Weihnachtsmann die Kinder mit der Kutsche. Weihnachtlich ausgestattet mit Glöckchen und zwei kutschierenden Elfen fuhr er durch den Ort, um sich bei den Kindern zu bedanken. Er dankte ihnen, dass sie die schwierige Zeit der Pandemie so tapfer ertragen. Ganz besonders aber freute der...

