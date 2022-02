Neues Café in Crivitz : Mit diesem Angebot will das „Chaplin“ die Kunden überzeugen

„Mehr als nur Café“ – Mit diesem Slogan wirbt das „Chaplin“ in Crivitz. Betreiber Christoph Schubert setzt hier künftig auf selbst gebackenen Kuchen und Angebote zum Mittagstisch.

Schwerin | Am Donnerstag eröffnete direkt am Marktplatz in Crivitz das Café „Chaplin“. Betreiber Christoph Schubert war zuvor als Handwerker selbstständig – nun hat er Akkuschrauber und Maßband gegen Küchenwaage und Rührgerät getauscht. Im Angebot hat Schubert neben Cappuccino, Espresso, Latte und Co. auch selbst gebackenen Kuchen. Außerdem will er möglichst ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.