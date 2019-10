Crivitz: Zahlreiche Werkzeuge von Privatgrundstück gestohlen

Avatar_prignitzer von svz.de

11. Oktober 2019, 10:41 Uhr

Auf einem Privatgrundstück in Crivitz sind am Donnerstag verschiedene Werkzeuge gestohlen worden. Aus einem als Kleinwerkstatt genutzten Nebengelass stahlen die Täter unter anderem Bohr- und Akkuschrauber, Werkzeugkoffer, Schleifmaschinen und andere Elektrowerkzeuge. Der Gesamtschaden wird derzeit auf über 2.000 Euro geschätzt. Offenbar haben der oder die Täter das Diebesgut mit einem Kraftfahrzeug abtransportiert. Die Polizei in Sternberg (Tel. 03847/ 43270) ermittelt jetzt wegen Diebstahls im besonders schweren Fall und bittet um Hinweise zu diesem Vorfall, der sich zwischen 13 und 14 Uhr im Gimpelweg ereignet hat.