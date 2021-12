Hilfe für die Tafel : Crivitzer Apotheker spendet 1000 Corona-Schnelltests

Die Schweriner Tafel braucht dringend Unterstütztung, damit die Mitarbeiter ihren Job machen können. Auf den Hilferuf von Tafel-Chef Peter Grosch reagierte unter anderem Christian Braun, der Apotheken in Crivitz und Plate führt.

Crivitz | Als Christian Braun den Hilferuf der Schweriner Tafel in der SVZ las, überlegte er nicht lange: „Ich stelle der Tafel 1000 Schnelltests zur Verfügung“, sagte der Apotheker mit Geschäften in Crivitz und Plate am Freitag. Die Tafel leiste eine wichtige Arbeit, helfe Menschen in Not. „Nun ist diese Hilfe in Gefahr, weil sich die Mitarbeiter nicht testen ...

