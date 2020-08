Plate : Entlang des Störbogens

Die SVZ ist mit den Bürgermeistern auf dem Fahrrad unterwegs – heute: Mit Ronald Radscheidt durch Plate

07. August 2020, 12:50 Uhr

Die grünen Wiesen leuchten weit und breit – so wie es bereits im Mecklenburglied heißt, lädt alles zur Radtour ein. Die SVZ macht deshalb mit den Bürgermeistern eine Spritztour und horcht, was es in den Gemeinden im Schweriner Umland Neues gibt, heute: Plate.

Ein greller Lichtstreifen zuckt über den spiegelglatten Stör-Kanal, die Sommersonne beginnt die Gemeinde mit einer gehaltvollen Abendröte zu erfüllen. Das die Voraussetzungen für einen vielversprechenden Ausflug mehr als gegeben sind, scheint nicht nur mir aufgefallen zu sein und so ziehen schemenhaft die Silhouetten unzähliger Radfahrer am Horizont vorüber.

Noch ehe ich am Unterstand der kleinen Buskabine in Consrade Rast finde und mich für die Ausfahrt wappne, taucht auch schon Ronald Radscheidt, der Bürgermeister der Gemeinde Plate, auf. In seiner Hand balanciert er Luftbilder des neuen Consrader Wohngebiets, vor dem wir uns verabredet haben.

Einnahmen aus dem Bauland sind die wichtigste Einnahmequelle

„Dort wo ewig ein ungenutzter, alter Garagenkomplex stand, haben wir im letzten Sommer ein Wohngebiet erschlossen und sind innerhalb eines Jahres immens vorangekommen“, sagt der Bürgermeister mir, für den sich die Frage nach dem Ausbau der Wohnsiedlungen nicht stellt.

„Wir sind jung und brauchen das Geld“, sagt er im Spaß. Denn auch wenn die Gemeinde mit etwa 3300 Einwohnern über 150 kleine Gewerbeanmeldungen hat, seien die Einnahmen aus dem Bauland, wie für andere Gemeinden auch, eine der wichtigsten Einnahmequellen, so Radscheidt. Der Weg führt uns weiter, vorbei am Consrader Spielplatz, der in der näheren Zukunft ausgebaut werden soll. Wenn alles klappt, könnten wir im Herbst bereits anfangen“, sagt der Bürgermeister.

Naturgrundschule ist zum dritten Mal in Folge dreizügig

Wir verlassen Consrade und machen uns auf den Weg in die übrigen Teile der Gemeinde – Plate und Peckatel. Hier kommen wir auf die Naturgrundschule Plate zu sprechen. Die eigentlich zweizügig gedachte Schule, wird nun bereits zum dritten Jahr in Folge mit drei Klassen je Jahrgang einsteigen.

Deshalb muss eine Erweiterung her. Wir wollen vier neue Klassenräume bauen, mehr Raum für die Essensausgabe und einen Teil des Hortes in der Schule unterbringen, denn auch bei letzterem werden die Kapazitäten knapp. Bürgermeister Ronald Radscheidt

Ronald Radscheidt zeigt sich zuversichtlich, dass mit Hilfe europäischer Fördermittel eine Erweiterung der Schule möglich werden könnte.

Doch schweigt der Bürgermeister auch nicht von den Problemen im Dorfidyll am Stör-Lauf. „Zum einen ärgern uns Graffitis und Sachbeschädigung durch Aufkleber. Zum anderen sorgt der geplante Windpark am Plater Berg noch für einige Bedenken“, so Radscheidt.