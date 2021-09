Schulungen in Leezen und Plate : Senioren erobern das weltweite Netz mit Smartphone und Co.

Sicher durch die digitale Welt und besser vernetzt mit den Kindern und Enkel. Die Johanniter Tagespflegen in Leezen und Plate bietet kostenlose Schulungen für Oma und Opa.

Leezen/Plate | Die Enkelkinder sind weit weg, die moderne Technik soll Brücken bauen. Doch wie funktionieren Smartphone und Co? Wie lassen sich Bilder versenden? Was ist Face-Time? Fragen über Fragen, mit denen sich so mancher Senior im Schweriner Umland plagt. Das Team der Tagespflege der Johanniter Unfallhilfe MV will Abhilfe schaffen. Und das, so Sprecherin Ailee...

