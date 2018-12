Stralendorf : „O du fröhliche“ mit Schlagerstars

Früher sorgten sie für Ohrwürmer, beim 21. Stralendorfer Scheunendrescher nahmen sie Platz und schlugen ernstere Töne an.

von Marco Dittmer

21. Dezember 2018, 21:24 Uhr

Früher sorgten sie für Ohrwürmer, beim 21. Stralendorfer Scheunendrescher nahmen sie Platz und schlugen ernstere Töne an. Moderator Jürgen Seidel lud sich am Freitag mit Eva-Maria Pieckert, Regina Thoss (r.) und Hans-Jürgen Beyer (M.) gleich drei ehemalige Musikgrößen der DDR in die Talkrunde ein. In der ausverkauften Scheune ging es vor allem um das bewegte Leben der Promis. Bevor es los ging sangen sich die Künstler mit „O du fröhliche“ warm.