Raben Steinfeld : Neues Baugebiet am Störkanal

Investor plant 33 Häuser nach ökologischen Gesichtspunkten im Raben Steinfelder Unterdorf

von Katja Müller

19. Februar 2020, 05:00 Uhr

Blick ins Grüne. Innovative Energiekonzepte. Orte der Begegnung mit Gemeinschaftsgrün. So könnte es werden, das ökologische Wohnen „Ostufer Störkanal“ in Raben Steinfeld. Bauunternehmer Karsten Bunsen von der gleichnamigen Bunsen Bauausführung in Schwerin stellte jetzt seine Pläne der Öffentlichkeit vor. Die kam auch. Die Sitze im Raben Steinfelder Gemeindehaus waren alle besetzt. Das Interesse der Anwohner groß.

Zwei Areale im potenziellen Baugebiet

Insgesamt sollen 33 Häuser auf dem bislang freien Bauareal hinter der Adebarstraße – in südlicher Verlängerung zum Unterdorf entstehen. Die Grundstücksgrößen liegen zwischen 650 und 1000 Quadratmeter. Das potenzielle Baugebiet wird in zwei Areale unterteilt. Wichtig ist dem Investor, das Grün zu erhalten und zu schaffen. So solle nicht nur die Eichenhecke erhalten werden, sondern auch zwischen den Häusern, die in drei verschiedenen Ausführungen geplant sind, angelegt werden. „Es sind Einfamilienhäuser in ein und zweigeschossiger Bauweise geplant wie auch Doppelhäuser und Mehrfamilienhäuser in zweigeschossiger Bauweise“, erklärte Unternehmer Karsten Bunsen.

Die Häuser sind in Massivbauweise mit einem Sattel- oder Walmdach geplant und werden nicht unterkellert. Die Außenwände sollen mit einem Außenputz oder mit Riemchenverkleidung versehen werden.

Wir haben bei der Planung darauf geachtet, dass sich die Häuser möglichst gut in das Bild von Raben Steinfeld einfügen. Bauunternehmer Karsten Bunsen

Zudem werde auf Baustoffe und Materialen geachtet, die nachhaltig, umweltschonend und schadstoffreduziert hergestellt wurden. Begrünte Fahrrad- oder Geräteschuppen oder auch Carportdächer gehören ebenso zum Konzept wie Rasengittersteine in den Zufahrten. „Bei der Wärmeversorgung setzen wir auf innovative Luftwärmepumpen für Heizung und Warmwasserbereitung, die innerhalb der Gebäude sind. Ein Gasanschluss wird damit unnötig“, erläutert der Investor.

Anwohner haben viele Fragen

Selbst werde er nur einen Teil der Häuser bauen, wenn das Projekt auf den Weg gebracht ist. Denn noch ist das ökologische Wohnen „Ostufer Störkanal“ eine Idee. Und die kam nicht bei allen Einwohnern der Gemeinde gut an. So wurden schnell Fragen laut, warum denn überhaupt gebaut werden muss. Die Antworten kamen prompt. So haben Grundstückseigentümer und Investor ein monetäres Interesse: „Ich habe auch ein Bauunternehmen und wir möchten Arbeit haben“, sagte Bunsen.

Bürgermeister Klaus-Dieter Bruns er klärte zudem, dass die Gemeinde viele Jahre keine zusätzlichen Bauflächen geschaffen hat, sich aber weiterentwickeln möchte. „Jeder Einwohner, den wir mehr haben, der bringt auch Steuern in die Gemeinde und stärkt sie.“ Auch die Frage, ob in dem Bereich überhaupt gebaut werden dürfe, war schnell beantwortet: „Der Flächennutzungsplan weist das Gebiet als Bauland aus und den Plan gibt es bereits seit Jahrzehnten“, so der Bürgermeister.

Der Vorschlag einer Raben Steinfelder Seniorin, „lieber ein Pflegeheim zu schaffen, statt Wohnraum für junge Familien“, wurde von den Gemeindevertretern nicht detailliert diskutiert. Der Bürgermeister wies lediglich darauf hin, dass der Investor, der ursprünglich vor drei Jahren an die Gemeinde mit Plänen für ein Altenheim herangetreten ist, bislang nur bei Plänen geblieben ist: „Wir müssen jetzt die Fristen abwarten und werden dann einen neuen Anlauf nehmen. Bis zum Sommer können wir erst einmal nichts machen.“

Einige Raben Steinfelder stören sich am zusätzlichen Verkehr, der durch so ein Baugebiet entstehen könnte. „Wenn wir von 33 Häusern reden, dann sind das schnell 100 Autos zusätzlich, die hier über die kleinen Straßen rollen“, gab ein Einwohner zu bedenken. Klaus-Dieter Bruns sicherte zu, bei der Planung darauf zu achten.