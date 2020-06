Groß Brütz: Orientierungslos an Bahnstrecke

Avatar_prignitzer von svz.de

26. Juni 2020, 10:59 Uhr

Die Mitteilung eines Triebfahrzeugführers der ODEG versetzte die Bundespolizisten des Bundespolizeireviers Schwerin am 25.06.2020 gegen 18:20 Uhr in Alarm. Dieser hatte an der Bahnstrecke Schwerin-Rehna auf Höhe der Ortschaft Groß Brütz eine weibliche Person gesehen, die sich entlang der Gleise in Richtung Schwerin bewegte.

Die sofort eingesetzten Kräfte der Bundespolizei konnten eine 79-Jährige Frau ausfindig machen, die sich offensichtlich in einem verwirrten und orientierungslosen Zustand befand. Angaben zu ihrer Person konnte sie nicht machen. Im weiteren Verlauf konnte bei ihr eine Wohnanschrift in örtlicher Nähe aufgefunden werden. Die Frau wurde durch die Beamten in Obhut genommen, zu dieser Wohnanschrift verbracht und wurde wohlbehalten an die Enkelkinder übergeben.

Zu Einschränkungen im Zugverkehr kam es nicht.