Pinnow : Absturz eines Segelflugzeugs

Das Segelflugzeug landetet in einem Waldstück. Die beiden Piloten blieben unverletzt.

von Katja Müller

16. Februar 2019, 14:12 Uhr

Aus bislang ungeklärter Ursache ist am Sonnabendmittag ein Segelflugzeug in der Nähe des Segelflugplatzes Pinnow bei Schwerin abgestürzt. Das Segelflugzeug landetet in einem Waldstück. Die beiden Piloten blieben unverletzt.

Im Einsatz waren auch die Freiwilligen Feuerwehr Pinnow, Godern und Raben Steinfeld sowie die Amtsführungsgruppe Crivitz. Derzeit wird der Unfall von einem Sachverständigen untersucht.