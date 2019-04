Plate : Zweite Chance für Schönes

Freunde der Plater Feuerwehr organisieren erste Kinderkleiderbörse

von Katja Müller

02. April 2019, 05:00 Uhr

Der Frühling steht vor der Tür und auch einige Plater haben in den Schränken der Kinder aufgeräumt. Zu kurz an den Ärmeln und etwas zu eng am Bauch, aber keinesfalls etwas für die Altkleidersammlung. Deshalb haben die Mitstreiter des Feuerwehrfördervereins zu einer Kinderkleidungs- und Spielzeugbörse einladen. Am 13. April findet von 12 bis 16 Uhr die erste Börse dieser Art in der Sporthalle in Plate statt. „Die Sporthalle ist direkt am Spielplatz, so dass die Kinder auf Shopping eingestellter Eltern beschäftigt sind“, sagt Sabine Sill, Vorsitzende des Vereins Freunde der Feuerwehr Plate. Mit Ideen-Geberin Catharina Scheffel hat sie die Börse organisiert. Es werden an dem Tag auch Bratwürste, Getränke und Kuchen verkauft.