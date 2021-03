Raben Steinfeld : Freiwillige Blumenträger überraschen Frauen

Freiwillige der Gemeinde überraschen Frauen mit einem blumigen Gruß an der Haustür.

Raben Steinfeld | So etwas hat es in Hamburg wohl noch nicht gegeben. „Da geht der Bürgermeister am Frauentag nicht von Tür zu Tür und verteilt Blumen“, sagt Martina Benzel. Die Raben Steinfelderin zog vor zehn Monaten aus der Hansestadt in die Gemeinde an den Schweriner See. Überrascht öffnet sie am Frauentag die Haustür. Davor steht Günter Müller, Mitglied der Freiwi...

