Plate : Unbekannte sprengen Bankautomaten

Unbekannte sprengen einen Bankautomaten in Plate.

Plate | Ein lauter Knall in der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag in der Plater Störstraße. Unbekannte Täter haben den Bargeld-Automat in der Raiffeisenbank-Filiale in der Störstraße gesprengt. Alles ging wohl ziemlich schnell. Gegen 4 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr von der Polizei angefordert, um beim Ausleuchten der Umgebung zu helfen. Und die Täter war...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.