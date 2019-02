Raben Steinfeld : Abschied im zweiten Versuch

Vor fünf Jahren wollte Raben Steinfelds Bürgermeister Horst-Dieter Kobi schon aufhören – im Mai macht er nach 25 Jahren endgültig Schluss

von Frank Liebetanz

06. Februar 2019, 17:50 Uhr

„Nehmen Sie Platz auf der Sorgencouch“, begrüßt Horst-Dieter Kobi den Gast mit einer einladenden Armbewegung. Wer den Bürgermeister der Gemeinde Raben Steinfeld (CDU) zu Hause besucht, den bittet er schon mal auf Socken gleich durch die Tür rechter Hand in sein Büro. Dort steht nicht nur das Sofa, sondern auch Computer und Drucker. Die braucht er für sein Ehrenamt. Sein Büro, das ist auch ein Rückzugsgebiet mit Zweitfernseher, wenn seine Frau im Wohnzimmer einen Liebesfilm sehen will.

Oft empfängt Horst-Dieter Kobi hier Menschen aus dem Dorf, bittet sie auf die Sorgencouch und nimmt sich Zeit für seinen Besuch. Nach der nächsten Kommunalwahl allerdings wird der Bürgermeister vermutlich seltener Gästen Platz auf der Couch anbieten. Der Kommunalpolitiker will sein Amt abgeben und will auch nicht ins zweite Glied zurücktreten. Weiter mitmischen in der Gemeindevertretung ? „Nein“, sagt er, „das ist dann auch vorbei.“

Bereits vor fünf Jahren hatte er das Bürgermeister-Amt abgeben wollen, letztlich aber sich selbst eine weitere Wahlperiode als erster Bürger zugetraut. Das ist nun anders. Seit Monaten verkündet Kobi bei allen möglichen Gelegenheiten, dass er Schluss machen möchte. „Im April werde ich dieses Amt 25 Jahre lang ausgeübt haben“, sagt Kobi. Und im Oktober werde er 75 Jahre alt. „Die Energie lässt nach“, meint er. Im Gespräch ist davon nicht viel zu spüren, aber der gebürtige Drönnewitzer will kürzer treten, sich künftig mehr seiner Familie widmen und verstärkt seinem Hobby nachgehen. Denn der ehemalige Berufsfeuerwehrmann und stellvertretende Amtsleiter arbeitet gern historische Mopeds und Motorräder auf, wie Fotos an der Wand und auf dem Smartphone beweisen.

Im Jahr 1994 war der Christdemokrat Bürgermeister der heute rund 1000-Einwohner- Gemeinde geworden. Sie verkaufte Land im Wert von rund 5,5 Millionen Mark und investierte in die Infrastruktur. Und auch im Jahr 2018 dachten die Politiker an die Zukunft. Die Gemeinde kaufte für 160 000 Euro Koppeln am Kreisverkehr – „späteres Bauland“, wie Kobi meint.

Wenn er die vergangenen fünf Jahre zusammenfasst, kommt ihm schnell der Ärger um die Buslinie 6 in den Sinn. „Vor drei Jahren brannte da die Luft“, weil der Landkreis Ludwigslust-Parchim diese Linie übernommen hatte und nicht mehr als eine Grundversorgung bezahlen wollte. Die Gemeindevertretung habe auch „Lärm und Druck gemacht“. Seit dem vergangenen Jahr halte diese Linie wieder im Ort.

Mit der kommunalen Stiftung „Natur und Mensch am Görslower Ufer“ nennt Kobi ein weiteres Thema, das ihn bis heute beschäftigt. Die Zusammenarbeit mit Görslow könne ausgebaut werden.

Drei große Aufgaben hinterlässt der Bürgermeister seinem Nachfolger. Erstens: ein besserer Handy-Empfang im Ort. Zweitens: ein ansehnliches Schloss. Drittens: Fertigstellung der ewigen Baustelle am Planet-Center.

Zum Handynetz: Das ist eine unendliche Geschichte – zumindest so lange, bis die Mobilnetz-Betreiber anscheinend mit Geld vom Staat rechnen können. Jedenfalls sind die Bemühungen, einen Funkturm in den Ort zu bekommen, nicht von Erfolg gekrönt gewesen. Auch eine Übergangslösung wurde nicht verwirklicht. So müssen also weiterhin Raben Steinfelder zu dem Standort, der wenigstens einigermaßen Empfang bietet.

Die jüngere Geschichte des Schlosses sei „tragisch“, so Kobi. Das Hausgut des Großherzogs sei früher verkauft worden. Die Gemeinde warte jetzt auf einen Gerichtsentscheid, was aus dem Besitz wird. „Wir hoffen, dass es in vernünftige Hände kommt“, sagt Kobi.

Auch bei der dritten Baustelle sitzt die Gemeinde nicht mit im Boot. Der Bürgermeister sagt, dass er oft auf den geplanten Lückenschluss zwischen Planet-Center und Gemeindehaus angesprochen werde. Weil das Grundstück aber in Privatbesitz sei, könne die Gemeinde „da gar nichts machen“.

Früher habe manchmal sein Dickkopf zum Erfolg geführt, sagt Kobi. Diese Eigenschaft half ihm bei der Suche nach einem Nachfolger nicht, aber er freut sich, dass es mindestens drei Bewerber gebe. Möglicherweise tritt sogar ein weiterer Kandidat an, um die Geschicke Raben Steinfelds in Zukunft lenken zu wollen.

Und was macht der Herr Bürgermeister ab Mai ? Er selbst möchte weiter Zweiräder wieder in den Originalzustand versetzen. Und sich Zeit für die Enkel nehmen. Dann dürfen sie bei ihm herumlümmeln. Wenn sie wollen auch auf der Sorgencouch.