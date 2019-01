Plate : Angelschein auf Lebenszeit

von Onlineredaktion SVZ

17. Januar 2019, 05:00 Uhr

Wer in den hiesigen Seen und Flüssen seine Angel für den großen Fang auswirft, und das 14. Lebensjahr vollendet hat, muss einen auf seinen Namen lautenden Fischereischein besitzen und beim Angeln mit sich führen. Diesen Fischereischein auf Lebenszeit können Interessierte durch einen Kurs mit anschließender Prüfung im Frühjahr in Plate erwerben. Die Mitglieder des Angel- und Naturfreunde-Vereins Peckatel bieten im Februar und März wieder einen Lehrgang an. An zwei Wochenenden wird das nötige Wissen vermittelt, am dritten Wochenende erfolgt dann die Prüfung. Anmeldungen sind ab sofort unter den Mobilfunknummern 0173 / 9 15 17 43 oder 0172 / 3 80 35 38 möglich. kmue