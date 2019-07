Barnin : Barniner reden über Gehwege

von svz.de

29. Juli 2019, 09:28 Uhr

Neue Amtsperiode – alte Sorgen. Das gilt auch für die Gemeinde Barnin. So sind immer noch viele Gehwege in keinem guten Zustand. Grund genug für Stephan Stange, einen entsprechenden Antrag zu stellen, das Thema wieder auf die Tagesordnung zu setzen. Der Gemeindevertreter hat zudem beantragt, über das Begrüßungsgeld für Neugeborene zu reden. Das wird heute der Fall sein. Die Abgeordneten treffen sich zur öffentlichen Sitzung um 19 Uhr im Gemeindezentrum „Alte Dorfschule“ in Barnin. Auch das Thema Windkraft wird noch einmal besprochen: Die Stellungnahme der Gemeinde zur Errichtung von Windenergieanlagen im potentiellen Windeignungsgebiet Wessin steht auf der Agenda.