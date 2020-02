Crivitz: Polizei stellte Gartenlaubeneinbrecher auf frischer Tat

Avatar_prignitzer von svz.de

06. Februar 2020, 11:14 Uhr

Der Hinweis einer Frau hat am Mittwochmittag in Crivitz zur vorläufigen Festnahme eines Gartenlaubeneinbrechers in Crivitz geführt. Die Zeugin hatte Stimmen aus der Gartenlaube vernommen und daraufhin die Polizei informiert, den mutmaßlichen Einbrecher kurz darauf in dem Gebäude antraf und stellte. Der wohnungslose 39-jährige Tatverdächtige war durch eine eingeschlagene Fensterscheibe in das Gartenhäuschen eingedrungen. Dem Spurenaufkommen zufolge hatte sich der Mann in der betreffenden Gartenlaube bereits häuslich niedergelassen. Mehrere mitgebrachte Getränkekisten, zubereitetes Essen sowie brennenden Kerzen im Gartenhaus ließen darauf schließen. Im Zuge der Ermittlungen vor Ort wurden 6 weitere Gartenlaubeneinbrüche im Umfeld bekannt. Die Polizei vermutet, dass diese Einbrüche ebenfalls dem 39-jährigen Deutschen zuzuordnen sind. Gegen den Mann, der sich derzeit noch im Polizeigewahrsam befindet, wird jetzt wegen Hausfriedensbruchs, Sachbeschädigung und Diebstahls ermittelt.