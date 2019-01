Plate : Diskussion mit Plater Bürgern

von Onlineredaktion SVZ

25. Januar 2019, 05:00 Uhr

Über die zweite Änderung des Flächennutzungsplans wollen die Gemeindevertreter auf einer Einwohnerversammlung am Donnerstag, 31. Januar, um 19 Uhr im Störkrug in Plate informieren. Alle Bürger aus Consrade, Peckatel und Plate sind herzlich eingeladen. Seit 2018 arbeitet die Gemeinde an diesem Vorhaben. Die Öffentlichkeit, Behörden und Nachbargemeinden haben Stellung bezogen. Wie die Gemeinde nun abgewogen hat und über die nächsten Planungsschritte bis hin zum anstehenden Bebauungsplan in Peckatel wollen die Gemeindevertreter und der Bürgermeister jetzt informieren und mit den Bürgern diskutieren.