Dümmer: Boot in Lagerhalle abgebrannt

Avatar_prignitzer von Polizeiinspektion Ludwigslust

10. Januar 2020, 10:08 Uhr

In einer Lagerhalle in Dümmer ist in den vergangenen drei Wochen ein Boot unbemerkt abgebrannt. Der dabei entstandene Sachschaden wird derzeit auf ca. 20.000 Euro geschätzt. Die Überreste des abgebrannten Holzbootes wurden am Donnerstag vom Besitzer der Lagerhalle entdeckt, der daraufhin den Eigentümer des Bootes verständigte. Wie sich herausstellte, blieb das Feuer gänzlich unbemerkt, da der Brand nicht auf das Gebäude übergriff. Somit gab es in dem fraglichen Zeitraum auch keinen Feuerwehreinsatz. Die Brandursache ist derzeit noch unklar, die Ermittlungen der Kriminalpolizei diesbezüglich dauern an.