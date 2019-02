Crivitz : Friedensglocke wird errichtet

Schon über 10 000 Euro an Spenden zusammengekommen

von Katja Frick

21. Februar 2019, 20:00 Uhr

Auch wenn beim Crowdfunding nicht die avisierten 5000 Euro zusammen kamen: Die Friedensglocke wird wie geplant auf dem Gasberg in Crivitz aufgestellt. Denn auf konventionelle Weise kamen seit Dezember 2018 auf dem Spendenkonto bereits 5800 Euro zusammen. Die Ehrenamtsstiftung hat noch einmal 2500 Euro zugesagt. „Statiker und Architekt arbeiten kostenlos für das Projekt, das ist auch 2500 Euro wert“, sagte Initiator Helmuth Schröder auf der Stadtvertretersitzung in Crivitz. „Ich hätte niemals gedacht, dass so schnell so viel Geld zusammenkommt.“ Weil die Ehrenamtsstiftung ihre Förderung nur innerhalb eines begrenzten Zeitraumes zur Verfügung stellt, muss umgehend mit der Umsetzung begonnen werden. Die „Initiativgruppe Friedensglocke“ stellte den Antrag an die Stadtvertreter, sie mit den Auftragsvergaben zur Platzgestaltung um den Glockenpavillon mit Kleinkunstbühne und Feuerstellen zu beauftragen. Die Parlamentarier stimmten zu.